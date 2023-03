Termine in Bürgerbüros Digitale Termine in Düsseldorfer Bürgerbüros sollen barrierefrei werden

Der ursprüngliche Antrag sah vor, dass das Amt für Einwohnerwesen sich darum kümmern sollte. Jedoch informierte der Leiter Harald Wehle den Behindertenrat darüber, dass auch das Amt nur ein Nutzer der Software sei und dass vorher ein Gespräch über den Antrag sinnvoll sei. Ein weiterer Vorschlag war, den Antrag nicht an das Amt für Einwohnerwesen zu richten, sondern an die Verwaltung. So könne dieser weitergegeben werden. Über den abgeänderten Antrag stimmte der Behindertenrat ab und beschloss einstimmig, ihn einzureichen.