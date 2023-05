Der Protest ist programmiert Dieses Festival für Kultur-Fans setzt auf Kontroversen

Auch die Sammlung Philara, wo am Mittwoch das Programm präsentiert wurde, hält ein Programm bereit: Speziell für „strike a pose“ konzipierten der Künstler Thomas Scheibitz und das Düsseldorfer Modelabel Suzusan ein Projekt. Neben dieser Präsentation werden am 2. Juni Mode-Kunst-Performances gezeigt: Der israelische Künstler Gili Avissar will mit selbst genähten Kostümen und Stoffbahnen das Verhältnis von Körper und Raum ausloten. Weitere Infos im Internet unter www.strikeaposefestival.de.