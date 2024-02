Von Oberkassel bis Oberbilk Welchen Ruf Düsseldorfer Stadtteile haben ­­­­­und was dahinter steckt

Als stark unterschätzt sieht auch Katja Goldberg-Hammon ihren Stadtteil Oberbilk. „Wenn irgendetwas in Oberblik passiert wie ein Einbruch oder ein Überfall, was auch in allen anderen Stadtteilen passiert, dann heißt es immer direkt: Ach, typisch Oberbilk“, sagt die Vorsitzende des Oberbilker Bürgervereins. Ihr Stadtteil gelte oft als arm und unsicher, „tatsächlich gibt es aber auch bei uns Wohlstand“. Häufig komme es vor, dass Zugezogene „sich im Stadtteil total wohlfühlen, dann aber, wenn sie im Arbeitskreis kundtun, dass sie nach Oberbilk gezogen sind, immer die Frage bekommen: Warum denn ausgerechnet Oberbilk?“ Hier zeige sich die Diskrepanz zwischen „dem Image, was einem aufgedrückt wird“, und der Eigenwahrnehmung der Oberbilker. „Unser Stadtbild hat sich sehr zum Positiven verändert, das dringt aber in der medialen Öffentlichkeit noch nicht durch.“