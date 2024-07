Offene Gartenpforte Einblicke in fremde Gärten

Kaiserswerth Im Garten des alten Landgerichts in Kaiserswerth wird ebenfalls Kunst mit Natur verbunden. Seit Beginn der 1960er Jahre arbeiteten und lebten dort Friederich Werthmann und Maren Heyne. Das Künstlerpaar hat zahlreiche Skulpturen hinterlassen. Er ist inzwischen verstorben, sie hat das Haus verlassen, doch bereits seit 2006 gibt es die Werthmann-Heyne-Stiftung, die dafür sorgt, dass der Garten und das barocke Gebäude von 1709 auch in Zukunft in ihrem Sinne erhalten bleiben. 2500 Quadratmeter ist der frei gestaltete Garten groß, Gartenarchitekt Roland Weber stand Werthmann bei der Gestaltung zur Seite. Über die Jahre ist der Garten verwildert, in jüngerer Vergangenheit wurde er allerdings wieder rekonstruiert und Kunst wie Gebäude restauriert. Am Wochenende öffnet der Garten an der Alten Landstraße 223 am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.