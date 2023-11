Aktionswoche in Düsseldorf Clever verpacken spart Müll

Auch in Düsseldorf gibt es verschiedene Aktionen anlässlich der EWAV. So gibt es am Dienstag, 21. November, die Möglichkeit, in der Zentralbibliothek, Konrad-Adenauer-Platz 1, an einer interaktiven Ausstellung zum Thema „Verpackungen“ teilzunehmen. Sie ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet und wird von der Abfallberatung der Awista und der Umweltberatung der Verbraucherzentrale Düsseldorf organisiert.