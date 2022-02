Löbbecke-Sammlung in Düsseldorf : Diese unbekannte Schnecke hat sich 100 Jahre lang versteckt

Düsselorf Mehr als 100 Jahre hat sich die kleine Schnecke unter rund einer Million anderer Objekte im Düsseldorfer Aquazoo Löbbecke Museum versteckt. Jetzt wurde die unbekannte Art von einem Weichtier-Fan entdeckt.

Ein in der Löbbecke-Sammlung in Düsseldorf entdecktes Schneckengehäuse, das dort über 100 Jahre kaum beachtet verborgen lag, konnte jetzt als neue, der Wissenschaft bislang noch unbekannte Art beschrieben werden. Zu Ehren des Begründers der Sammlung, Theodor Löbbecke, trägt sie nun den Namen „Angaria loebbeckei" – "Löbbeckes Delfinschnecke".

Ein Mitglied im Club ist der Gymnasiallehrer Roland Günther, der am Wim-Wenders-Gymnasium Oberbilk Englisch und Philosophie unterrichtet. In seiner Freizeit widmet er sich ganz der Weichtierwelt. Insbesondere Delfinschnecken der Gattung Angaria haben es dem Hobbyforscher angetan. Die Beschäftigung mit einer so speziellen Tiergruppe schärft natürlich den Blick für Besonderheiten, und daher konnte Günther schnell in den Schubladen des Magazins das besondere Stück identifizieren.