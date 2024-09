Livemusik, DJs und leckeres Essen Diese Straßenfeste stehen am Wochenende in Düsseldorf an

Die Sommerferien sind zu Ende, das konnte man auch daran ablesen, dass es am vergangenen Wochenende gleich mehrere Großveranstaltungen in der Stadt gab – Gourmet-Festival und Büdchentag, Ehrenhof Open und Flugplatzfest, dazu das große Zakk-Nachbarschaftsfest, das Tausende Menschen anzog. An diesem Wochenende geht es weiter – allerdings weniger in der Innenstadt, sondern vor allem in den Stadtteilen, denn es gibt zahlreiche Straßen- und Familienfeste, bei denen es sich lohnt, vorbeizuschauen. Ein Überblick: