Energie in Düsseldorf : Diese Stadtteile werden als nächste auf H-Gas umgestellt

Die Zündvorrichtung einer sich in Betrieb befindlichen Gastherme. Foto: dpa/Norbert Försterling

Düsseldorf Die Umstellung von L- auf H-Gas schreitet in Düsseldorf voran. Mitarbeiter der Netzgesellschaft müssen dafür jedes einzelne Gerät in den Wohnungen erfassen. Welche Stadtteile als nächste an der Reihe sind.

Seit dem Jahr 2019 arbeitet die Netzgesellschaft an einem ihrer größten Infrastrukturprojekte: der Erdgasumstellung. Dabei stellt Düsseldorf von L-Gas auf H-Gas um. Denn aufgrund rückläufiger Fördermengen steht L-Gas in Zukunft nur noch sehr begrenzt zur Verfügung. Daher müssen alle bisher mit L-Gas versorgten Gebiete in Deutschland auf H-Gas umgestellt werden. Als örtlicher Netzbetreiber ist in Düsseldorf die Netzgesellschaft Düsseldorf zuständig.

Im vergangenen Jahr wurde das erste Gebiet in Düsseldorf umgestellt. Bereiche in Bilk, Unterbilk, Friedrichstadt, Hafen, Hamm, Volmerswerth, Flehe, Himmelgeist und Holthausen werden seitdem mit H-Gas versorgt.

Nun wird auch das zweite Anpassungsgebiet mit der neuen Gasart versorgt. Das sind die Stadtteile Altstadt, Oberkassel, Niederkassel und Lörick und Teilbereiche von Pempelfort und Oberbilk. Dort wurden rund 21.000 Gasgeräte für den Betrieb mit H-Gas angepasst. Damit geht die von der Bundesregierung beschlossene Erdgasumstellung wie geplant voran.

In den nächsten Jahren werden noch drei weitere Gebiete folgen, sodass im Jahr 2028 die gesamte Stadt auf H-Gas umgestellt ist. Dafür startet das Team der Erdgasumstellung bereits jetzt in die nächste Phase, denn die Vorbereitungen für das dritte Anpassungsgebiet laufen bereits an. Die Umstellung auf H-Gas erfolgt dann im Jahr 2025. Das umfasst Gebiete von Heerdt, Oberkassel, Eller, Holthausen, Reisholz, Hassels, Garath, Benrath, Hellerhof, Urdenbach, Oberbilk und Wersten.

Bis ein Gebiet vollständig auf die neue Gasart umgestellt ist, dauert es seine Zeit, wie Michael Kahl, Leiter der Erdgasumstellung bei der Netzgesellschaft, erklärt. Die Umstellung eines Gebietes dauere rund zwei Jahre. Denn bevor der Startschuss für die Umstellung geben werden könne, „müssen wir zunächst alle Gasgeräte erfassen und anschließend technisch anpassen. Dafür sind persönliche Hausbesuche notwendig“, sagt Kahl.

Bei 21.000 Gasgeräten, wie sie allein im zweiten Anpassungsgebiet vorhanden seien, stecke eine detaillierte Planung dahinter. Außerdem sei die Netzgesellschaft auch auf die Kunden angewiesen. „Das Team der Erdgasumstellung möchte sich an dieser Stelle bei allen Düsseldorferinnen und Düsseldorfern bedanken, die uns auch während der Pandemie ihr Vertrauen geschenkt und uns den Zugang zu ihren Gasgeräten gewährt haben. Wenn weiterhin alle so an einem Strang ziehen, sind wir sehr zuversichtlich, bis 2028 das gesamte Stadtgebiet auf H-Gas umgestellt zu haben“, sagt Kahl.

