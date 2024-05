Städtevergleich der Bürgerbüros Welche Note Düsseldorfs Bürgerservice bekommt

In Düsseldorf hatte es lange Jahre vor allem Ärger wegen eines Mangels an verfügbaren Terminen gegeben. Auch die Buchung war wenig komfortabel. Der zuständige Dezernent Michael Rauterkus war stark in die Kritik geraten, schließlich hatte Oberbürgermeister Kostenpflichtiger Inhalt Stephan Keller die Trennung angestrebt. Rauterkus kam dem dann mit einem Jobwechsel zuvor. Zuletzt nahmen die Beschwerden unter der Zuständigkeit von Britta Zur ab, wie die Stadt auch mit Zahlen belegte. Zudem kamen mehr und mehrKostenpflichtiger Inhalt positive Nachrichten aus dem Rathaus zu Verbesserungen des Service – wie etwa eine bessere Terminbuchung über hinterlegbare Wünsche. Sehr gut angenommen wurden auch die neuen Seniorenvormittage in den Bürgerbüros, für die keine Terminbuchungen nötig sind.