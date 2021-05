Bauwerk in Düsseldorf : Wohin der Pavillon vom Heine-Platz umziehen könnte

Bauwerk in Düsseldorf

Düsseldorf Der Musikpavillon soll vom Heine-Platz vor dem Carschhaus in Düsseldorf weichen. Im Rathaus werden drei bekannte Stellen als mögliche neue Standorte diskutiert. Welchen finden Sie am besten?

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Für die Neugestaltung des Heine-Platzes soll der Musikpavillon weichen. Das sorgte in der Bürgerschaft für einigen Protest, es gab sogar eine Petition für den Verbleib des Bauwerks. Es stammt aus dem Jahr 1984 und ist eine Nachbildung eines 1904 errichteten Pavillons, der für den Bau des Wilhelm-Marx-Hauses weichen musste.

Das Amt für Verkehrsmanagement hat in einer internen Präsentation nun drei mögliche neue Standorte vorgeschlagen. Es handelt sich allesamt um prominente Stellen in der Innenstadt. Nicht dabei ist überraschenderweise der Hofgarten, der in der Diskussion immer wieder genannt worden war. Das sind die Vorschläge: