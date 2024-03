Mehr als 2000 neue Wohnungen Diese Düsseldorfer Mega-Wohnprojekte laufen nach Plan

Manchmal vergisst man vor lauter schlechten Nachrichten aus der Immobilienbranche, dass es auch noch Entwickler und Projekte gibt, die funktionieren. Für diesen Teil unserer Serie „Bauen Kaufen Wohnen“ haben wir uns vier große Wohnprojekte in Düsseldorf angeschaut, die nach Plan laufen – trotz der toxischen Mischung aus hohen Zinsen, steigenden Baukosten und zögernden Käufern. In der folgenden Übersicht blicken wir auf Baustellen, an denen jeweils mindestens 300 neue Wohnungen entstehen. Den Anfang macht das aktuell größte Vorhaben.