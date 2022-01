Konzerte in Düsseldorf : Diese Stars kommen 2022 in die Stadt

Düsseldorf Die dynamische Corona-Lage sorgt nach wie vor für Unsicherheit und viele Absagen. Einige ganz unterschiedliche Highlights stehen aber nach jetzigem Stand weiter im Düsseldorfer Konzertkalender 2022.

Die größten Highlights hat die Merkur Spiel-Arena zu bieten: Dort geben sich am 24./25. Juni die Toten Hosen zweimal hintereinander in ihrer Heimatstadt die Ehre. Die Düsseldorfer Auftritte sind allerdings bereits ausverkauft. Eine Woche vorher – ebenfalls ein Doppeltermin am 18. und 19. Juni – treten auch Rammstein an zwei ausverkauften Abenden auf; die Konzerte waren zuvor zweimal verschoben worden. Für den Auftritt von Schlagerstar Andrea Berg am 4. Dezember gibt es unterdessen noch Karten.