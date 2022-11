Schadowstraße in Düsseldorf Diese Modekette öffnet eine Filiale in der Innenstadt

Die bereits mit mehr als 100 Geschäften in Deutschland vertretene Modekette „Olymp & Hades“ eröffnet eine erste Filiale in der Düsseldorfer Innenstadt. 660 Quadratmeter Fläche wurden dafür in dem Projekt „Eckhaus“ angemietet. Das Gebäude entsteht derzeit an der Schadowstraße gegenüber von Karstadt.