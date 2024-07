24.000 Euro Monatsmiete Modekette ersetzt Einrichtungsladen in der Düsseldorfer Altstadt

An die Mittelstraße 3 in der Altstadt zieht ab Herbst eine Modemarke, die schon länger kein eigenes Geschäft mehr in Düsseldorf hatte: The North Face wird bis Ende des Jahres auf der Fläche neu eröffnen. Das berichtet Oliver Tust, der für den Gewerbemakler Savills in Düsseldorf arbeitet und den Eigentümer bei der Anmietung beraten hat. Das Gebäude gehört zu einem Fonds der Aachener Grundvermögen und befindet sich damit im Besitz der katholischen Kirche.