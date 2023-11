Pläne bis 2026 vorgelegt Klimaanpassung in Düsseldorf nimmt Fahrt auf

Umweltamt Neben der Ausarbeitung eines Hitzeaktionsplanes beschäftigt sich das Umweltamt auch mit dem Prototypen eines Brumisateurs, der im nächsten Jahr in einem Pilotprojekt an einem festen Ort zum Einsatz kommen soll. Neben den bestehenden 17 Trinkwasserbrunnen sollen in den nächsten Jahren weitere 17 gebaut werden. Hinzu kommt die Ausweitung von Förderprojekten.