Düsseldorf: Diese Lieferservices liefern Essen in der Stadt

Düsseldorf Essen auf Rädern wird immer beliebter. Viele Restaurants in Düsseldorf arbeiten mit externen Dienstleistern zusammen – nur wenige betreiben eigene Flotten. Doch die Gastronomen sind nicht uneingeschränkt glücklich mit der Zusammenarbeit.

Was wird bestellt? Laut Delivery Hero lieben die Düsseldorfer besonders Pizza Margherita. In fast allen Postleitzahlbereichen steht dieses Gericht auf Platz 1 der Bestelllisten. Auf Platz 2 bis 4 stehen in vielen Bereichen ebenfalls Pizza – Salami, Hawaii oder Pizzabrötchen. Takeaway.com teilte auf Anfrage mit: Das beliebteste Gericht in Düsseldorf sei das Gyros mit Pommes von El Greco.

Das Geschäft mit bestelltem Essen boomt – Dienste wie Lieferando, Lieferheld oder Foodora profitieren. Sie bieten nicht selbst Essen an, sondern stellen nur die Infrastruktur, also Online-Bestellplattformen, Handy-Apps – und natürlich die Fahrer, die mit Fahrrad, Roller oder Auto das Essen ausliefern.

„Für uns ist das furchtbar“, sagt Gerd Röpke unverholen. Er betreibt den Lieferservice ManThei – vor vielen Jahren das erste Sushi-Taxi in Düsseldorf. Doch die Reichweite eines Portals wie Lieferheld.de erreicht seine eigene Website nicht. „Wir müssen daher mit denen zusammenarbeiten“, sagt Röpke. Das koste allerdings Provision – bis zu zwölf Prozent des Umsatzes. Dazu komme: Um die versprochenen Lieferzeiten von einer halben Stunde einzuhalten, zeige der Online-Dienst den Endkunden nur Restaurants in deren Nähe an. Wer in Grafenberg Sushi bestelle, bekommt nicht unbedingt ManThei aus Bilk angezeigt, so Röpke. „Ich sage jedem, der uns gerne hat: Bestell direkt bei uns auf der Website.“