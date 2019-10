Reanimation : Diese Hände können Leben retten

Düsseldorf Jeder kann ein Leben retten, er muss nur wissen, wie. Heute ist der „World Restart a Heart Day“, bei dem weltweit Laien für die Wiederbelebung geschult werden. Reanimationstrainer aus dem Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) sind zwischen 10 und 16 Uhr auf dem Rathausvorplatz, um Reanimationsmaßnahmen für Erwachsene, Kinder und Säuglinge zu erklären.

An Übungspuppen können sich die Düsseldorfer zeigen lassen, wie Wiederbelebung funktioniert und selbst die Herzdruckmassage trainieren. Wer die Schulung absolviert hat, erhält ein Zertifikat. Der plötzliche Herztod ist in den Industrienationen die dritthäufigste Todesursache. „Wer weiß, was er zu tun hat, hilft auch, wenn der Ernstfall eintritt“, sagt Mit-Initiatorin Claudia Bieker aus dem UKD-Bildungszentrum. nika/rp-foto: anne orthen