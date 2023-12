Europameisterschaft, Coldplay und Ausstellungen Diese Events kommen 2024 auf Düsseldorf zu

Rosenmontag Als Highlight der Karnevalssession zieht am 12. Februar der Rosenmontagszug durch die Stadt. Gegen 12.30 Uhr wird sich der Zug an der Corneliusstraße in Bewegung setzen. Bei der Großveranstaltung werden bis zu einer Million Närrinnen und Narren in der Düsseldorfer Innenstadt erwartet. Das diesjährige Motto der Session: „Wat et nit all jöwt...“.