Nahverkehr in Düsseldorf : Eine Mammutaufgabe für die Rheinbahn

Mitarbeiter der Rheinbahn informierten Anwohner am Freitag über den geplanten barrierefreien Ausbau von fünf Haltestellen in Friedrichstadt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Zwar steht der barrierefreie Umbau von fünf Haltestellen rund um den Fürstenplatz in Düsseldorf erst in drei Jahren an, doch schon jetzt laufen die Planungen auf Hochtouren. 22 Millionen Euro werden aktuell für die Baukosten veranschlagt.

Dominik Schillings und Tobias Hein haben sozusagen gerade erst mit den Planungen angefangen und sind doch schon weit fortgeschritten. Die beiden sind die Projektplaner der Rheinbahn für den Umbau von fünf in Friedrichstadt gelegenen Straßenbahnhaltestellen und befassen sich bereits seit längerem damit. „Seit 20 Jahren arbeiten wir daran, die Haltestellen barrierefrei auszubauen“, erläutert Rheinbahn-Betriebsleiter Ralf Lüdeking. Die erste öffentliche Vorstellungsrunde des aktuellen Planungsstandes für den frühestens 2025 anstehenden Haltestellenumbau erfolgte gestern (auch heute noch, 10 bis 14 Uhr) am Fürstenplatz.

Allerdings haben nicht nur Menschen mit einer Behinderung Vorteile von einem ebenen Ein- und Ausstieg, sondern auch solche mit Gepäck, mit Kinderwagen oder Rollator, auch Kinder können mit weniger Risiko die Rheinbahn nutzen. „Und es hat auch Vorteile für den betrieblichen Ablauf: Wenn man zehn Sekunden kürzer an den Haltestellen stehen muss, weil das Ein- und Aussteigen einfach problemloser funktioniert, erhöht sich die Pünktlichkeit der Züge“, so Lüdeking.

Info Barrierefreiheit soll 2030 erreicht sein Ziel Das Ziel der Stadt und der Rheinbahn ist die Herstellung einer vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV. Gemäß dem aktuellen Nahverkehrsplan 2017 ist unter Berücksichtigung der finanziellen und personellen Ressourcen die Erreichung dieses Ziels bis zum Jahr 2030 vorgesehen.

Voraussichtlich wird der Ausbau der Haltestellen Färberstraße, Fürstenplatz, Morsestraße, Mintropplatz und Helmholtzstraße nicht problemlos funktionieren. „Die Friedrichstadt ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete in ganz Deutschland“, stellt Schillings fest. „Wir versuchen auch alles, was im Schatten des Haltestellenumbaus möglich ist, mitzumachen und so alle Synergieeffekte zu nutzen.“

So wird in der weiteren Planungsphase zum Beispiel geschaut, welche Gleisabschnitte oder Oberleitungen erneuert oder auf höhere Leistungen gebracht werden müssen. Selbstverständlich ist die Ausstattung der Haltestellen mit dem dynamischen Fahrgast-Informationssystem, überdachten Fahrgastunterständen, Mülleimern und Beleuchtung. Bisher sind insgesamt 22 Millionen Euro an Baukosten kalkuliert. „Das ist aber der aktuelle Stand“, so Hein. „Welche Kostenentwicklungen es geben wird, ist momentan nicht abzuschätzen.“

Besonders nicht auf einen mehrere Jahre umfassenden Zeitraum, denn aktuell liegt der Rheinbahn lediglich eine Machbarkeitsstudie vor. Es gibt nicht einmal einen Ausführungsbeschluss des Ordnungs- und Verkehrsausschusses noch des Stadtrates. „Wir sind auch noch nicht in die konkreteren Planungen mit Ingenieurbüros eingestiegen“, so Schillings.

Fünf Haltestellen in einem Zuge barrierefrei auszubauen, ist eine Mammutaufgabe, die auch Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr hat. Immerhin werden mit der 707 und 701 zwei der fahrgaststärksten Linien der Rheinbahn betroffen sein. Auch die Linien 704 und 705 fahren mindestens eine der fünf Haltestellen an. „Die Rheinbahn wird sicherstellen, dass der Ersatzverkehr mit angemessener Betriebsqualität fortgeführt wird“, verspricht Hein.