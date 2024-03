Führungen in Düsseldorf „Unterwegs im Grünen“: Das sind die Führungen im März

Mit Pia Kambergs gilt es am Dienstag, 26. März, ab 17.30 Uhr das Pillebachtal zu erkunden. Unter dem Motto „Ach du grüne Neune – oder wie viele und welche Kräuter kommen am Gründonnerstag traditionell in die Suppe“ steht die Führung, die am Parkplatz am Ratinger Weg startet.