Düsseldorf : Diese Filme werden im Open-Air-Kino am Rhein gezeigt

Foto: Sven Kukulies Infos Das Programm des Open-Air-Kinos 2019 in Düsseldorf.

Düsseldorf Am 25. Juli wird in Düsseldorf wieder Abend für Abend eine Riesen-Leinwand hochgezogen, die des Open-Air-Kinos am Rhein. Jetzt steht auch das Film-Programm für die 32 Abende fest.

Am 25. Juli wird „Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour“ gezeigt. Regisseurin Cordula Kablitz-Post hat die Düsseldorfer Band auf ihrer „Laune der Natour“ begleitet. Dabei ist dieses intime Porträt der Band entstanden.

An den folgenden 31 Kino-Abenden darf natürlich der Kino-Klassiker „Mamma Mia!“ in der Sing-Along-Version nicht fehlen.

Außerdem im Programmm „Der Junge muss an die frische Luft“, „Bohemian Rhapsody“ bis hin zu „A Star Is Born“.

Ein Höhepunkt der etwas anderen Art steht am 22. August auf dem Programm: Das Kino zeigt „Plan 9 aus dem Weltall“ aus dem Jahr 1959. Der Film wurde zum schlechtesten US-Film aller Zeiten gewählt.

Oliver Kalkofe und Peter Rütten, die im TV seit vielen Jahren die schlechtesten Filme aller Zeiten präsentieren, begrüßen das Publikum an diesem Abend persönlich und stimmen auf ein absolutes Downlight des Kulttrashs ein.

Prominenter Besuch hat sich für den 3. August, angekündigt: Bevor sein Film „Der Vorname“ gezeigt wird, steht Regisseur Sönke Wortmann im Kino für Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus stehen in dieser Saison zwei Vorpremieren und zwei Überraschungsabende, die sogenannten JokerNights, auf dem Programm.

In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen für das Alltours-Kino. „Es ist eine neue Tribüne im Kino im Einsatz. Die breiteren und bequemeren Sitze bieten einen höheren Komfort. Zudem sind die Sitze klappbar, sodass die Zuschauer sich angenehmer zwischen den Reihen bewegen können“, sagt Daniela Stork, von D.Live.

Foto: Hans-Juergen Bauer 28 Bilder Das sind die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf.

Neben der Kino-Tribüne entsteht eine neue Gastro-Plaza. Neben warmen Speisen wie Pommes, Bratwurst und Burger sowie asiatischen Spezialitäten gibt es in diesem Jahr eine Crêpes-Station und ein Coffee-Bike mit verschiedenen Kaffeespezialitäten.

Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. Ab sofort sind die Eintrittskarten online bei Westticket erhältlich. Bis zum 21. Juli gibt es einen Frühbucher-Rabatt: In diesem Zeitraum kostendie Karte 10 Euro. Danach starten die Tickets mit freier Platzwahl in der ersten Preiskategorie bei 12 Euro.

(csr)