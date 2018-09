Düsseldorf: Diese Dauerbaustellen nerven

Düsseldorf Es wird ständig gebaut auf Düsseldorfer Straßen. Viele Strecken werden aber einfach nicht fertig – oder sie werden freigegeben, obwohl sie noch lange nicht fertig sind. Wir haben uns drei Beispiele herausgesucht.

Geduldig mussten Autofahrer im Sommer sein, überall hatten die Stadt Düsseldorf und das Land NRW Baustellen eingerichtet. Eine, die vor allem Pendler nervt, ist die am Dreieck Düsseldorf-Süd, die immer mal wieder verengt oder gesperrt ist. 2013 wurde der Bereich bereits umgebaut, der Verkehr aus Wuppertal kommend hat eine eigene Abfahrt nach Eller bekommen. Schon damals mussten Autofahrer geduldig sein, das Ergebnis konnte sich aber sehen lassen, die Spuren sind entwirrt worden. Dass kaum fünf Jahre später das Dreieck wieder zur Dauerbaustelle wird, ist kaum nachvollziehbar.

Zwei Vollsperrungen waren für die Ferien auf der Verbindung von der A59 auf die A46 in Richtung Neuss geplant. Dass es Ende August eine weitere gab, erklärt Timo Stoppacher von der Regionalniederlassung Rhein-Berg von Straßen.NRW so: „Das sind Bauarbeiten.“ Am Wochenende müssen sich Autofahrer aus Wuppertal kommend noch mal Ausweichrouten suchen, weil die A46 im Dreieck voll gesperrt wird (siehe Info). „Umfangreiche Änderungen der Verkehrsführung und Markierungsarbeiten werden erledigt“, sagt Stoppacher, danach soll die Autobahn dreispurig befahrbar sein.