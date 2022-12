Fotos Diese bekannten Menschen aus Düsseldorf sind 2022 gestorben

Nach langer Krankheit ist im März der Altstädter, den Düsseldorfs Jecken liebevoll „Papa Karneval“ nannten, mit 86 Jahren gestorben. Viele Menschen, die Engelbert Oxenfort in ihrem Leben begegnet sind, bezeichnen ihn als ein Sonntagskind. Eine Heiterkeit und Menschenfreundlichkeit begleiteten ihn durch sein Leben. „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen“ – so lautete sein Lebensmotto. Und Engelbert Oxenfort hatte Gewicht in der Stadt: 1978 war er Karnevalsprinz, später Ehrenpräsident der Prinzengarde Blau-Weiss und des Comitees Düsseldorfer Carneval (CC) sowie der Mundartfreunde. Mit viel Liebe und Leidenschaft engagierte er sich für das Winterbrauchtum und sprang, nachdem er sich karnevalistisch eigentlich zur Ruhe hatte setzen wollen, mit über 70 Jahren als CC-Präsident ein. Seine Idee war unter anderem der Kinderumzug, der mit 3500 Teilnehmern immer noch der größte in Deutschland ist. In Oxenforts Weinhaus Tante Anna in der Altstadt gab sich Polit- Prominenz von Hans-Dietrich Genscher über Lothar Späth bis zu Klaus Töpfer die Klinke in die Hand. Auch Helmut Kohl war zweimal da, als er noch Ministerpräsident war.