Fünf Tipps aus Düsseldorf In diesen „All you can eat“-Restaurants können Sie sich satt essen

Dionysos Grill & Co. Seit rund 25 Jahren gibt es das griechische Restaurant an der Glockenstraße 25 in Derendorf. Unter anderem Gyros, Pita-Brot und Cevapcici stehen hier beim „All you can eat“ zur Auswahl, dazu kommen Vor- sowie Nachspeisen. „Mezedes“ heißen die kleinportionierten Gerichte, die bei Dionysos aufgetischt werden. Sie ähneln in ihrer Größe in etwa spanischen Tapas. Als Geschäftsführer Georgios Soulakis vor rund zwei Monaten die Idee zu seinem griechischen „All you can eat“- Konzept kam, löste kurz darauf ein Video auf Tiktok einen Hype um das Restaurant aus. Im Vergleich zum klassischen „All you can eat“ gibt es in dem Dionysos-Konzept aber einen Unterschied: Man kann maximal fünf Runden bestellen, bei der jede aus fünf verschiedenen Speisen besteht. Erwachsene zahlen hier 30 Euro, Kinder bis 14 Jahren in etwa die Hälfte. Getränke kosten extra.