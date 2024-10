Breitensport in Düsseldorf Diepenpark bekommt multifunktionale Sportfläche

Demnach wurde die ursprünglich vorgesehene Fläche noch einmal etwas versetzt, da sie zu nah an der Wohnbebauung lag. Vorgesehen ist eine Dreiteilung: Ein Ninja-Parcours zum abenteuerlichen Klettern wird zusätzlich mit einer Calisthenics-Anlage versehen. Daneben entsteht ein Streetballfeld mit olympischen Ausmaßen (drei mal drei Meter), Highlight ist ein großes Beachvolleyballfeld, das mit Sonnenliegen und Bänken umgeben wird. Ausreichend Fahrradbügel, ein Jugendpavillon sowie ein Container zur Aufbewahrung von sportlichen Utensilien komplettieren die Planung. Fünf neue Bäume werden gepflanzt. Es entstehen gepflasterte Wege zwischen den einzelnen Sportstätten, die Anlage wird durch Erdwälle eingefasst. Eventuell kommt noch ein Trinkbrunnen hinzu, was aber nicht in der Hand des Gartenamtes liegt.