Diebstahlserie angezeigt : Safes in Düsseldorfer Altenheim aufgebrochen

Düsseldorf In einem Seniorenzentrum im Düsseldorfer Stadtteil Rath wurden mehrere Diebstähle verübt. Offenbar entwendeten die Diebe Bargeld und Schmuck. Der Betreiber Pro Talis bestätigt die Vorfälle. Ein Mitarbeiter behauptet aber, die Firma habe versäumt, sofort Anzeige zu erstatten.

Im Seniorenzentrum an der Rotdornstraße in Rath ist es zu einer Reihe von Diebstahlsfällen gekommen. Safes der Bewohner wurden nach Informationen unserer Redaktion aus der Verankerung gehebelt und teils aufgebrochen. Unter anderem sollen dreistellige Bargeldsummen und auch Schmuck weggekommen sein. „Wir können den Eingang mehrerer Anzeigen bestätigen“, sagte am Sonntag ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei. Diese seien sowohl bei der Polizei als auch bei der Staatsanwaltschaft erstattet worden. Die Ermittlungen liefen. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

Das Heim, das ruhig in einer Sackgasse liegt, die von der Westfalenstraße abgeht, hat 90 Pflegeplätze in 78 Einzelzimmern und sechs Doppelzimmern. Zum Haus gehören auch betreute Wohngruppen für Demenzkranke, die mit Möbelstücken aus früheren Zeiten ausgestattet sind. Betreiber ist die Pro-Talis-Gruppe aus Meppen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekanntgegeben, dass Pro Talis mit insgesamt 14 Einrichtungen von der Düsseldorfer Alloheim-Gruppe übernommen wird.

Ungereimtheiten gibt es mit Blick auf die Strafverfolgung. Der Pfleger Michael van Ooy berichtet, er habe nach drei freien Tagen am Donnerstag letzter Woche von den Vorfällen erfahren, es handle sich um mindestens fünf Straftaten. Er sei umgehend zur Heimleitung gegangen und habe sie dazu bewegen wollen, Anzeige zu erstatten. Dies sei abgelehnt, er selbst fristlos entlassen worden. Am Samstag habe er dann eine ordentliche Kündigung im Briefkasten gehabt. Er habe am Donnerstag schließlich selbst die Polizei informiert. Der Pfleger verdächtigt Handwerker, die sich für einige Tage in dem Seniorenzentrum aufgehalten und sogar ein Zimmer belegt haben sollen.