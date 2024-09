Diebstahl sorgte vorher für Probleme Düsseldorf-Gerresheim feiert sich gleich doppelt – mit dem Apostival und dem Bürgerfest

Das Apostival und das Bürgerfest wurden ehrenamtlich organisiert. An der Benderstraße waren 40 Helfer aktiv, auf dem Gerricusplatz sogar an die 50. „Wenn man das umrechnen würde in Stundenlöhne von Eventagenturen, dann wüsste man erst, wie wertvoll diese Veranstaltungen rein finanziell betrachtet sind“, so Icking. „Für den Stadtteil sind sie aber alleine aus sozialen Gründen noch viel wertvoller.“