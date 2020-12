Kolumne zur Düsseldorfer Kommunalpolitik : Die Zoom-Kooperation lässt auf sich warten

Analyse In aller Stille verhandeln CDU und Grüne weiter über ein Bündnis im Düsseldorfer Stadtrat. Nach den Weihnachtstagen wird es endlich spannend – denn die Zeit für eine Einigung drängt.

War da nicht was? Ach, richtig. Vor kurzem ist in Düsseldorf gewählt worden. Das ist in Zeiten des harten Lockdowns aus dem Bewusstsein fast verschwunden. Wer lange nicht mehr daran gedacht hat, dass ja CDU und Grüne ein Bündnis im Stadtrat anstreben, kann beruhigt sein: Es gab nichts zu verpassen. Noch immer sind sich die Partner nicht einig, und wer derzeit mit Politikern spricht, stößt auf eine gewisse Müdigkeit. 2020 mit Wahlkampf und Pandemie hat geschlaucht, alle freuen sich auf die Weihnachtspause.