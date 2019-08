Museum in Düsseldorf : Die Zeitkapsel des Aquazoos

Düsseldorf Stefan Curth ist seit einem Jahr Kurator der Aquazoo-Sammlung und kümmert sich um eine Million Naturobjekte.

Die Luft ist trocken und kühl im Reich von Stefan Curth. Ziemlich konträr zum restlichen Teil des Aquazoos Löbbecke, wo die anderen Exponate doch eher warme und vor allem feuchte Bedingungen bevorzugen. Die anderen sind die, die leben – was man von den Tierplastiken Josef Pallenbergs trotz der lebensechten Gestaltung nicht behaupten kann. Geschweige denn von der großen Sammlung präparierter, eurasischer Käfer und Schmetterlinge, die sich in den Schubladen von Curths Büroschränken stapeln.

Noch ist nicht alles katalogisiert in der über die Jahre gewachsenen Sammlung, geschweige denn digitalisiert. „Manchmal ist es wie eine Schatzsuche, wenn man ein Objekt wieder aus der Versenkung holt“, sagt Stefan Curth. Richtiges Forschen und neue Erkenntnisse sammeln rückt dabei eher in den Hintergrund – stattdessen wartet noch so manch vor Jahrzehnten geerbte Muschelsammlung in den Schubladen des Magazins auf ihre biologische Zuordnung.