Essen in der Düsseldorfer Altstadt : Die wohl kleinste Pizzeria der Stadt

Düsseldorf Im neuen „11:11 Uhr“ in der Altstadt gibt es auf acht Quadratmetern Pizza, Pasta und Arancini. Mutter und Sohn führen den Laden. Auf Fertigprodukte wird verzichtet.

„Klein aber oho“ könnte das Motto von Mehr lauten, denn der gelernte Fachmann für Systemgastronomie will sich von der Konkurrenz nicht nur unterscheiden, sondern abheben. Er berichtet, keine Fertigprodukte zu benutzen – nur die Nudeln sind nicht selbst gemacht – und dass der neapolitanische Pizzateig mindestens 48 Stunden zieht, bevor er belegt in den Ofen kommt. „Wir haben ein anderes Konzept als die anderen, bieten die Pizza als Slice für 2,70 Euro an“, sagt der 32-Jährige. Außerdem auf der Karte: Nudeln in Pastaboxen, Pizzabrötchen, verschiedene Brote und sogar Arancini. „Und wir versuchen immer, den Gästen auch ein vegetarisches Gericht anzubieten“, sagt Mehr.

Aufgewachsen ist er in Hamburg, sein Stiefvater, ein Italiener, hat ihm die Vorliebe für die italienische Küche mitgegeben. Generell kommt der 32-Jährige aus einer Gastro-Familie, seine Brüder helfen am Wochenende an der Bolkerstraße mit. „Weil die Gastronomie eine schwierige Branche ist und man zum Beispiel am Wochenende nie frei hat, wollten meine Eltern erst nicht, dass ich auch in die Gastro gehe. Aber ich mag das“, sagt er. Die lebendige Altstadt erinnere ihn an die Zeit in Hamburg. Und warum heißt die kleine Pizzeria „11:11 Uhr“? „Mit Karneval, wie manche denken, hat das nichts zu tun“, sagt Mehr. Es habe etwas mit Astrologie zu tun, es sei eine Zahl aus dem Bereich des Übersinnlichen und von kleinen Wundern. „Und wir glauben an kleine Wunder“, sagt Mehr. Das „11:11 Uhr Chicken & Beef“ in Langenfeld gehört ebenfalls der Familie.