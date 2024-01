Training in Düsseldorf Die Wintersaison von „Sport im Park“ startet noch im Januar

Die für Teilnehmer kostenfreien Kurse der Winteredition werden an vier Wochentagen in verschiedenen Grünanlagen der Stadt angeboten. So startet immer donnerstags um 18.30 Uhr ein „intensives Fitnesstraining“ im Rheinpark. Treffpunkt ist die Bürgerwiese am Landtag. Kursleiterin Vivit bietet freitags um 18.30 Uhr ein „funktionales Training“ an – im Berty-Albrecht-Park an der Toulouser Allee. Im Rheinpark Golzheim beginnt samstags um 10 Uhr an der Theodor-Heuss-Brücke ein Zumba-Kurs. Ein weiterer Zumba-Kurs findet sonntags um 11 Uhr im Schlosspark Eller am Wasserspielplatz statt. Die Winteredition von Sport im Park endet am 28. April.