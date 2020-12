Impfstart in Düsseldorf : Die wichtigsten Fragen zur Impfung

Düsseldorf Unter Hochdruck sind die ersten Impfaktionen in Altenheimen organisiert worden. Wie die nächsten Heime ausgewählt werden, woran der Start des Impfzentrums hängt – und wer trotz Anspruch vorerst warten muss.

In welcher Reihenfolge erfolgen die Impfungen in den Einrichtungen? In Düsseldorf erfolgt die Priorisierung über die Größe, heißt es von der Stadt. Die größten Altenheime kämen also zuerst dran. Am Sonntag ging es im Wohnstift Haus Lörick, in dem 470 Bewohnerinnen und Bewohnern leben, los. Einen Tag nach der Spritze gehe es allen Geimpften gut, niemand habe eine Unverträglichkeitsreaktion gezeigt, sagt Leiter Norbert Molitor. Die Impfaktion dauerte fünf Stunden – ungewöhnlich lang. Offenbar lag das aber daran, dass es eine kurzfristig anberaumte Premiere war.