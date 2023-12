Adventsserie Hinter verschlossenen Türen in Düsseldorf Eine Krypta als versteckter Kunstschatz im Keller

So spektakulär der Raum ist, so versteckt liegt er doch im Keller unter dem Konzertsaal der Robert-Schumann-Hochschule. Die Krypta schuf Schult von 1995 bis 2001. Ursprünglich gedacht war sie als Rückzugsort für Studenten, was sich aber nicht so recht durchsetzen konnte. Heute ist der Raum meist verschlossen. Aber er öffnet sich immer wieder auf Wunsch. Aus zehn bis 15 Personen sollte eine Gruppe bestehen, die Führungen übernimmt Schult selbst. Einmal sogar kamen Journalisten aus China, berichtet er. Anfragen lassen sich an die Hochschule richten, die dann die Handynummer des 77 Jahre alten Künstlers herausgibt – der Schüler von Beuys und Richter war und eine bedeutende Rolle als Gestalter und Texter bei Kraftwerk spielte.