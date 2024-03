Verkehr in Düsseldorf Die Verkehrswende muss Tempo aufnehmen

Letztendlich kommt es aber auch auf die Bevölkerung selbst an. Die Menschen in dieser Stadt sollten sich fragen: Wie möchte ich leben? Und auch: Wie sollen meine Kinder und Enkel in Zukunft einmal leben können? Mit einer konsequenten Verkehrswende, die dem Auto schlussendlich seine Vorrangstellung nimmt, könnten Großstädte wie Düsseldorf auf Dauer an Attraktivität gewinnen. Mit einer besseren Luftqualität, weniger CO 2 -Ausstoß, gesünderen Menschen, mehr Sicherheit für große Teile der Verkehrsteilnehmer und auch einer deutlichen Zeitersparnis – insbesondere in der Innenstadt und auf kurzen Wegen.