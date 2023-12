SWD-Wohnquartier an der Hospitalstraße Die vergessene Kapelle

Erst einmal war eine Seite offen. Dort wurde dann von der SWD ein mit Holz verkleideter Anbau mit neuem Treppenhaus errichtet. In Farbe und Gestaltung ist der Anbau den neuen Wohngebäuden nachempfunden. So sind alle Etagen der Kapelle wieder erreichbar. Zudem wurden einige undichte Stellen am Dach repariert und die Dachentwässerung an die Kanalisation angeschlossen. Auch ein neuer Stromanschluss wurde gelegt. Insgesamt mussten laut SWD rund 500.000 Euro investiert werden.