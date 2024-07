Düsseldorfer Rivalen in Europa So unterschiedlich starten Geisel und Strack-Zimmermann in Europa

Zwei besonders prominente Köpfe der Düsseldorfer Politik sind in diesen Wochen erstmals Teil des Europäischen Parlaments geworden: die Liberale Marie-Agnes Strack-Zimmermann sowie Thomas Geisel, der von der SPD zum BSW gewechselt war. Die neue Wagenknecht-Partei (6,2 Prozent) und die FDP (5,2 Prozent) hatten bei der Europawahl in Deutschland ähnliche Ergebnisse verbucht. Doch der Start ins neue Politikleben verlief nun für die beiden Spitzenkandidaten ihrer Parteien so unterschiedlich, wie man es sich nur vorstellen kann.