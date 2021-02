Verkehr in Düsseldorf : Die Umweltspur in Pempelfort wird zum Radweg

Pempelfort Die Umweltspuren in Düsseldorf werden seit Montag enfernt. In Bilk und Wersten werden sie wieder für den Autoverkehr freigegeben. Für Pempelfort hat sich die Politik für eine andere Lösung überlegt.

Die Umweltspur auf der Prinz-Georg-Straße verschwindet – aber wird anders als die beiden anderen Umweltspuren nicht wieder für den Autoverkehr freigegeben. Die rechte der beiden Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen wird stattdessen in einen Radweg umgewandelt.

Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss hatte am 17. Februar mit den Stimmen von CDU , Grünen und FDP die Beendigung des Testbetriebs der drei Umweltspuren beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung von Alternativmaßnahmen zur Luftreinhaltung beauftragt. Am Montag begann die Stadt wie angekündigt mit dem Entfernen der Markierungen. Die für den Verkehrsversuch außer Betrieb genommene Beschilderung wird wieder aktiviert. Gleichzeitig wird auf der Merowingerstraße und der Prinz-Georg-Straße mit dem Aufbau einer neuen Beschilderung begonnen.

Ebenfalls im Laufe der Woche werden die geänderten Programme in die Ampelanlagen an der Kreuzung Werstener Straße/Universitätsstraße und am Knoten Münchener Straße/Südring eingespielt. Die Programme sollen ab 1. März laufen.

An der Kreuzung Mecumstraße/Auf’m Hennekamp muss die Ampel modernisiert werden. Diese Umbauarbeiten erfolgen am Wochenende, 27. und 28. Februar. Kostenpflichtiger Inhalt Die Ampeln sollen künftig die Zahl der Autos in Richtung Innenstadt so begrenzen, dass die Stickoxid-Belastung innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte bleibt.