Adventsserie Düsseldorfs verschlossene Türen Die Tür ins Reich der Toten

Dabei ist der Herzog von Jülich-Kleve-Berg, der viele Bautätigkeiten in Düsseldorf beauftragte und die längste Zeit im Residenzschloss am Burgplatz residierte, nicht allein in seiner letzten Ruhestätte. So sollen sich dort auch die sterblichen Überreste seiner Schwester Amalia und seines Sohnes Johann Wilhelm befinden. Und vielleicht sogar die Gebeine seiner Schwiegertochter Jacobe von Baden, die unter mysteriösen Umständen 1597 im Alter von nur 39 Jahren starb und seither als „die weiße Frau“ des Öfteren in den Spukgeschichten der Düsseldorfer Pänz erschien. Ob es sich in dem kleinen Bleisarg am Rande aber wirklich um die letzte Ruhestätte der badischen Markgräfin handelt, ist jedoch aus Sicht der Historiker mehr als fraglich.