Messe in Düsseldorf : Das erwartet die Besucher der TourNatur

Düsseldorf Drei Tage lang können sich Wanderfreunde über die neusten Trends bei Ausrüstung und Wanderzielen auf der Messe Düsseldorf informieren. Erstmalig dabei ist auch ein Anbieter für Trekking-Touren in Afrika.

Die Wandermesse TourNatur öffnet am Freitag ihre Pforten. Drei Tage lang können sich Wanderfreunde über die neuesten Trends bei der Ausrüstung und Wanderziele informieren. „Pünktlich zum Start in die herbstliche Wandersaison ist die TourNatur ein tolles Event, um Tipps für die richtige Ausrüstung zu bekommen“, erklärt Stefan Koschke, Direktor von TourNatur, „aber auch, um sich über weltweite Wanderdes­tinationen zu informieren, die Natur zu erleben oder einfach mal die Seele baumeln zu lassen.“

Auf der TourNatur werden neben Wanderungen in entlegenste Bergregionen auch die sogenannten Naturlandschaften Deutschlands präsentiert. Über 100 gäbe es davon im ganzen Land. „Auf der Erlebnisfläche lernen die Besucher die Vielfalt, Ruhe und Faszination der Wanderungen durch Naturparks kennen und können Informationen über Ausflüge sammeln“, so Koschke weiter. Außerdem könnten die Besucher einen neuen Trend zum Entspannen im Wald kennenlernen, das sogenannte Waldbaden. „Bei dem traditionellen japanischen Waldbaden geht es nicht um Wanderungen mit sportlichen Höchstleistungen, sondern um das Eintauchen in die Natur“, erklärt der TourNatur-Direktor. Dabei solle vor allem innere Ruhe, Entspannung und die Stärkung des Immunsystems erreicht werden.