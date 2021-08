Während Campinos Lesung : Die Toten Hosen geben Überraschungskonzert am Rhein

Die Toten Hosen geben Überraschungskonzert am Rhein

Düsseldorf Konzert statt Lesung: Campino begann den Abend mit einer Lesung seines autobiographischen Buches „Hope Street“ - doch dann wurde das Event überraschend zu einem Konzert der Toten Hosen.

Campino hatte am Montagabend fast zwei Stunden bei teils heftigem Regen Open Air im Alltours Kino am Rhein aus seinem autobiographischen Buch „Hope Street“ gelesen und gelegentlich mit Kuddel an der Gitarre ein Lied gespielt.