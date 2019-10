Auftritt 2020 in Düsseldorf : Karten für Toten-Hosen-Konzert nach wenigen Minuten ausverkauft

Düsseldorf Die Toten Hosen spielen im nächsten Jahr ihre „Alles ohne Strom“-Tour. Der Kartenvorverkauf startete am Donnerstag - und war für den Auftritt in Düsseldorf nach nur zwei Minuten wieder beendet. Auch andere Konzerte sind bereits ausverkauft.

Mittlerweile sind auch die Konzerte in Dortmund, Frankfurt und Köln ausverkauft. Da das Konzert in Düsseldorf an einem Freitag stattfindet, hoffen Fans nun auf einen Zusatztermin am Samstag (20. Juni). Laut Programmübersicht des ISS Domes findet an dem Tag bislang kein Event statt, das nächste ist demnach erst eine Pferdeshow am 27. Juni.