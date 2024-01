Das beliebteste Museum der Stadt In der Tiefsee von Düsseldorf

Er bildet einen Dreiklang aus Zoo, Aquarium und Naturkundemuseum. Und lockt damit mehr Besucher an als jedes andere Museum der Stadt. Warum der Aquazoo so erfolgreich ist, was ihn einzigartig in Europa macht – und was Tierschützer an ihm kritisieren.

19.01.2024 , 18:32 Uhr

Das farbenfrohe Korallenriff ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch Forschungsobjekt einer Arbeitsgruppe der Heinrich-Heine-Universität. Foto: Anne Orthen (orth)