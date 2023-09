Kultur-Happening in Düsseldorf Die „Summer Art Night“ inspirierte die Besucher

Die Gäste der Vernissage nahmen sich viel Zeit für die einzelnen Künstler. Ingrid und Eike Klages wussten noch nicht, was sie an dem Abend erwarten würde. „Wir lassen uns überraschen. Wir sind rege in Kunstausstellungen unterwegs und haben die Einladung hierher gerne angenommen“, erzählte Eike Klages. Es sei eine gute Idee, drei Künstler in so schönen Räumen zu präsentieren. „Die Straße und auch die Altstadt können neue Impulse gebrauchen“, so der Kunstliebhaber. Besonders fasziniert war das Paar von der Präsentation von Sonels „Binär“. Denn das Digitale würde einen tollen Kontrast zu dem alten Haus, in dem sich die Galerie befindet, bilden.