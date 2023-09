Welthits in Düsseldorf Die Story über Simon & Garfunkel kommt nach Düsseldorf

Die Show aus dem Londoner West End über die berühmte Band Simon & Garfunkel geht im Frühjahr 2024 auf große Tournee durch Deutschland. Am 24. März ist sie in der Tonhalle zu sehen. Der Vorverkauf hat gerade begonnen. Weltweit hat The Simon & Garfunkel Story nach Angaben der Veranstalter schon mehr als 500.000 Menschen begeistert. Die Deutschlandpremiere im Sommer 2019 im Kölner Musical Dome war schon erfolgreich. Nachdem die im Anschluss geplante Tournee Pandemie-bedingt abgesagt werden musste, geht die Produktion nun vom 20. März bis 16. April 2024 auf ihre erste große Tour durch 15 Städte in Deutschland. Als liebevolle Hommage will die Show den charakteristischen Sound von Paul Simon und Art Garfunkel originalgetreu auf die Bühne bringen und das Publikum mit Welthits wie „The Sound Of Silence“, „Bridge Over Troubled Water“ oder „Mrs. Robinson“ auf eine Zeitreise durch die Karriere der ebenso sympathischen wie tiefsinnigen Folk-Rock-Stars mitnehmen. Die beiden Hauptdarsteller sollen verblüffende Ähnlichkeit mit ihren Idolen haben – zusammen mit der neunköpfigen Band interpretieren sie die Werke mit großem Respekt. Die Show führt von den Anfängen der beiden New Yorker Jungs über den Erfolg als eine der bestverkauften Musikgruppen der 1960er-Jahre bis hin zur Trennung im Jahr 1970.