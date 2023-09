Düsseldorfer Netzwerktreffen Die Stadtgesellschaft traf sich bei „Düsseldorf In“

Dieses Mal für den Carlsplatz vor Ort war der Concept-Riesling-Chef Björn Schwethelm. In sein Repertoire nahm er derweil Weine aus der Champagne und der Provence auf. Von den Bauarbeiten am Carlsplatz bekomme er noch nicht so viel mit. „Der Verkehr ist bislang nicht beeinträchtigt.“ Das Hotel Melia stellte im Kesselhaus ein Bett aus und warb für eine Charity-Aktion zugunsten der Deutschen Krebsstiftung. Einen ähnlich guten Gedanken hatte die Bürgerstiftung, die mit einem kleinen Team vor Ort war. Kinder wollen am 2. November im Hotel Kö59 für einen guten Zweck kochen, wie Event-Expertin Petra Schlieter-Gropp sagte, die auch Vorständin der Bürgerstiftung ist.