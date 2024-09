Schulneubauten in Düsseldorf Die Stadt will Schulgebäude in Benrath kaufen

Nach umfassenden Berechnungen von Experten ist es am günstigsten, wenn die Stadt den Komplex von ihrer städtischen Immobilientochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR) kauft und in ihr Eigentum übernimmt, anstatt den ganzen Komplex für zehn oder für 30 Jahre zu mieten. Für den Vergleich war für jede der drei Varianten hochgerechnet worden, wie viele Gesamtkosten (inklusive eigener Betriebs- beziehungsweise Mietkosten) jeweils in den kommenden drei Jahrzehnten entstehen würden. Diese Rechnung ergab den günstigsten Betrag (Gesamtkosten in 30 Jahren: 363 Millionen Euro) für die Variante eines sofortigen Kaufs.