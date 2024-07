Analyse der Europawahl Düsseldorfs SPD verliert besonders stark an die AfD

Knapp einen Monat nach der Europawahl hat die Stadt am Dienstag ihre detaillierte Analyse zu den Ergebnissen vorgelegt. Einige Erkenntnisse waren bereits Kostenpflichtiger Inhalt am Wahltag offensichtlich gewesen: Die AfD (8,4 Prozent) wurde erstmals stärkste Kraft in einem Stadtteil, und zwar in Garath (25,5 Prozent), die Grünen dominierten in den Innenstadtbereichen, die CDU drumherum (Rekordwert in Angermund mit 39,2 Prozent). Nun liegen Informationen zur Wählerwanderung, auch zur Wählerschaft der Parteien nach Alter und Geschlecht vor.