Schotten in der Altstadt „Düsseldorf is much nicer than Cologne“

Die 5:1-Schlappe gegen die deutsche Mannschaft am Freitag haben die meisten mittlerweile halbwegs verdaut und nehmen sie hin mit schottischem Stoizismus. „We are Scottsmen. We are used to losing“ – als Schotten seien sie es nun mal gewohnt, zu verlieren, sagt Stewart aus Aberdeen trocken. Er und seine Kameradinnen und Kameraden haben es sich bei einem Bier in „Fatty's“ Irish Pub gemütlich gemacht. Ein bisschen betrübt, vielleicht auch ein wenig ermattet, aber dennoch hoffnungsvoll für das schon entscheidende Spiel am Mittwoch gegen die Schweiz in Köln. „Wir haben die verdammten Tickets für jedes Spiel, auch in München gegen Ungarn“, ruft Liam. Dann wollen sie wieder in voller Montur ihre Mannschaft anfeuern – mit Schottenrock, Fahne und allem, was dazugehört. Jetzt in der „toten Zeit zwischen den Spielen“ sei auch mal legere Kleidung angesagt. Und der einzige Kilt-Träger jener doch so typischen schottischen Männerbekleidung in der launigen Runde ist eine Frau – Lorraine. Sie trägt ihr „kilted skirt“ auch stolz jenseits des Stadions.