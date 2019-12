Einzelhandel in Düsseldorf : Die schönsten Weihnachts-Schaufenster

Foto: Anna Steinhaus 7 Bilder So schön sind die Schaufenster im Advent.

Düsseldorf Vor Weihnachten wird so viel eingekauft wie sonst das ganze Jahr nicht. Die Geschäfte geben sich besondere Mühe mit ihren Auslagen – und gestalten sie oft glitzernd-festlich.

Adventszeit ist Einkaufszeit. Gründe, um in die Geschäfte zu strömen gibt es viele: Geschenke für Weihnachten, festliche Dekorationen und ob und welches Geschäft man betritt hängt nicht zuletzt davon ab, was das Schaufenster verspricht.

Kleider, Porzellan und Schmuck muss richtig in Szene gesetzt werden. Einer, der sich darauf versteht, wie das Schöne mit noch schöneren Dekorationen betont werden kann, ist Domagoj Mrsic. Der Düsseldorfer gestaltet seit über 36 Jahren Showrooms von Modeunternehmen, Messestände und Schaufenster von Geschäften.

Wie viele Schaufenster er bereits gestaltet hat? Millionen vielleicht. Tausende bestimmt. Auch in diesem Jahr sind die Schaufenster zweier Geschäfte in der Düsseldorfer Innenstadt wieder von ihm. Die Kreativität habe er noch nie verloren. „Das ist das Einzige, was ich kann“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Auch an diesem Tag ist Mrsic wieder kreativ im Einsatz. Er gestaltet den Showroom für das Modeunternehmen Rabe in Derendorf. Doch während die Passanten seine Ideen betrachten, ist Mrsic im Kopf schon im nächsten Jahr. Denn von der Idee bis zur Präsentation vergeht meist ein ganzes Jahr. Während gerade seine Ideen und Konzepte die Schaufenster des Modehauses Jades und Franzen zieren, ist Mrsic bereits in der Zukunft: Für Rabe gestaltet er den Mode-Showroom in Derendorf – für die Herbst/Winter Kollektion 2020. Noch sind die Flächen frei, Kartons stehen herum, doch Mrsic weiß bereits, was den Kunden in einem Jahr gefallen wird.

„Es geht immer darum, die DNA des Kunden zu interpretieren“, sagt Domagoj Mrsic. Für seine Arbeit ist es wichtig zu wissen, was für Menschen in diesem Geschäft einkaufen. Trends spielen für seine Arbeit keine Rolle. Inspiration findet er auf Reisen. Nicht in bestimmten Stücken, sondern an Orten, die ein Gefühl in ihm auslösen würden.

Dennoch zeichnen sich in jeder Saison bestimmte Strömungen bei den Dekorationen ab. Dieses Jahr sei Weihnachten sehr glamourös, erklärt Mrsic: Glasschmuck, helle Farben, Neonlicht statt Kerzen, viele Elemente aus Kristall und Glitter.

Bei Jades sei die Dekoration eher schlicht gehalten: vergoldete Vasen aus balinesischem Palmholz zieren die Schaufenster, dazwischen Affenfiguren. Auf den ersten Blick so gar nicht weihnachtlich. „Ich gebe zu, das ist ungewöhnlich“, sagt der 51-Jährige. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt Assoziationen zu einer biblischen Welt. „Bethlehem war meine Inspiration.“

Auch in den Schaufenstern des Modehauses Dior auf der Königsallee sind Palmen statt Tannenzweige, Kleider in kräftigen Farben. Landschaften in Gold und Indigo, statt rot und grün. Die Inspiration: Marrakesch, wo auch die diesjährige Cruise-Kollektion vorgestellt wurde. Wie die Geschäfte der großen Modeketten in der Weihnachtszeit gestaltet werden, bestimmt der Konzern.

Die wenigsten Schaufenster sind in diesem Jahr so opulent gestaltet, wie bei Dior oder Jades. Gerade in der Altstadt sind mehr Sale-Schilder in den Auslagen zu sehen als Weihnachtsdekorationen. Besonders fehlen wohl in diesem Jahr die Tierwelten von Steiff in den Schaufenstern von Kaufhof.

Christiane Hendrix von Franzen weiß, dass es für viele Geschäfte auch ein Kostenpunkt ist, ob in der Adventszeit aufwendig dekoriert wird. Zeit, Energie und Geld habe man für die Szenerie eines Chalets inmitten einer Schneelandschaft investiert, für das auch Domagoj Mrsic das Konzept entwickelt hat. In den Schaufenstern bei Franzen stecken vier Monate Vorbereitungszeit. „Aber die Schaufenster sind schließlich unsere Aushängeschilder“, sagt Hendrix.

Goldig und ein bisschen verspielt geht es bei Breuninger im Kö-Bogen zu. Foto: Anna Steinhaus

Da steht ein Pferd im Fenster – bei Hermès an der Königsallee. Foto: Anna Steinhaus

Dior an der Königsallee hat das Schaufenster winterlich und mit viel Blau dekoriert. Foto: Anna Steinhaus

Ein Steiff-Schaufenster im etwas kleineren Format bietet das Steiff-Geschäft in der Kö-Galerie. Foto: Anna Steinhaus

Domagoj Mrsic ist Experte für Schaufenster. Foto: Anna Steinhaus