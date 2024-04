Was in der Stadt schief ging Düsseldorfs schönste Possen

Manchmal läuft es nicht nur schlechter als gedacht, sondern manches geht so schief, wie man es vorher nicht mal für möglich gehalten hätte. So lange aber die Folgen nicht allzu ernst sind, vor allem für Leib und Leben, kann da am Ende sogar fast schon wieder etwas Gutes herauskommen: nämlich eine richtig schöne Posse. Auch Düsseldorf hat in dieser Hinsicht einiges zu bieten. Und so blamabel vieles im Moment des Geschehens gewesen sein mag, im Rückblick haben diese absurden Begebenheiten doch hohen Unterhaltungscharakter. Deshalb haben wir einige Höhepunkte dieser Tiefpunkte der jüngeren Vergangenheit zusammengefasst.